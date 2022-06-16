«Будет, наверное, «Минск-3». О чем европейцы хотят договориться с Зеленским?

Григорий Азаренок: «Жуткая жуть в Донецке. Пусть будут прокляты те, кто уничтожает 8 лет ЛДНР. Пусть будут их идейные вдохновители, которые набивают мошну на смертях людей», – пишет нам наш зритель Татьяна. Татьяна, все верно. И сегодня мы видели, что трое из ларца приехали: Шольц, Макрон, и, как написали итальянские примеры, румын. Украинцы так написали, его там впристяжку. Что это значит? Очередные какие-то обещания Зеленскому дали, такие у них фотографии пикантные, объятия, значит, Зеленскому все это понравилось. Что это такое?

Андрей Лазуткин:

Это будет, наверное, «Минск-3». Надо Россию как-то уломать остановиться, провести какие-то переговоры, дать в свое время перегруппироваться, наладить новые снабжения, какие-то новые оборонные позиции. И под это дело надо прописать Зеленского, потому что Зеленский ранее выступал за войну до победного конца. Этого от него хотят американцы, хотят британцы, а Европе это все чревато большой катастрофой. Поэтому идет некий переговорный процесс, но пока еще только с Зеленским. То есть Россию пока никто не спрашивает даже. Чтобы Россия вела переговоры, нужна какая-то украинская позиция, а ранее мы видели, что украинцы вообще отказались себя обозначать. Поэтому к Зеленскому поехала эта делегация, включая румына. А почему румына? Потому что через Румынию идет снабжение той же Одессы, там и противокорабельные ракеты и все остальное, то есть это важная страна с точки зрения логистики.

Видимо, ему поставили определенные условия, что сегодня через Румынию идут ракеты, а завтра они могут не пойти, если вы не начнете с русскими некий диалог. Потому что мы уже видим уже остановку поставок газа, мы видим рост цен на газ. И к зиме, когда будет отопительный сезон, плохо будет уже всем, то есть не только Зеленскому, но и его друзьям, которые к нему сегодня приехали в гости. Они это просчитывают, но американцы и британцы говорят о том, что «нет ребята, вы должны сдохнуть, это ваша задача, мы вам красивую пропаганду развернули под это дело. Поэтому, Зеленский, не слушай никого и давай вперед в бой». Думаю, вы видели немало там таких «азовцев», может быть, и пленных вам показывали. И видели, что действительно отморозки. Поэтому какие переговоры могут быть?

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