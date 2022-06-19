«100 долларов на один бак бензина. Это самая высокая цена». Как рекордная инфляция повергла в шок американцев
Санкционный ветер во всю дует на Европу. Инфляция бьет все рекорды, а точнее, антирекорды. В среднем по еврозоне она увеличилась в два раза, а неоспоримыми лидерами являются страны Балтии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На тяжелую жизнь начали жаловаться и американцы. Инфляция в стране достигла 40-летнего максимума.
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Кэти, жительница США:
Я думаю, это худшее время. У нас такая большая инфляция! Это определенно оказывает большое влияние на жизнь людей. Например, цена на газ зашкаливает. Мы потратили около 100 долларов на один бак бензина. Это самая высокая цена за все время. А также цены на продукты и на все остальное тоже растут.
В одном из штатов полицейские по возможности ограничатся оказанием помощи по телефону. А выезжать будут только в крайних случаях. Причина в том, что полиция не может купить бензин, так как уже потратила все выделенные деньги раньше срока.
Джанет Йеллен, министр финансов США:
В настоящее время мы сталкиваемся с макроэкономическими проблемами. В том числе с неприемлемым уровнем инфляции, а также с перебоями поставок из-за пандемии и перебоями поставок на нефтяные и продовольственные рынки в результате конфликта в Украине.
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