«100 долларов на один бак бензина. Это самая высокая цена». Как рекордная инфляция повергла в шок американцев

Санкционный ветер во всю дует на Европу. Инфляция бьет все рекорды, а точнее, антирекорды. В среднем по еврозоне она увеличилась в два раза, а неоспоримыми лидерами являются страны Балтии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На тяжелую жизнь начали жаловаться и американцы. Инфляция в стране достигла 40-летнего максимума.