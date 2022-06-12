НАТО вооружает Молдову, а Эрдоган пугает Грецию. Новые точки напряжения в мире

В мире продолжается дележка территорий и наметились новые очаги напряжения. В последнее время особое внимание привлекает Молдова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе с тревожными заявлениями выступил бывший президент этой страны Игорь Додон. Он написал в своем Telegram, что Майя Санду и «ее внешние хозяева» провоцируют дестабилизацию в республике, а на этом фоне готовится присоединение Молдовы к Румынии.

Некоторые поспешили назвать такие заявления Додона давлением на действующую власть. Но есть вполне реальные предпосылки, указывающие на тесные связи Бухареста и Кишинева. На неделе молдавская делегация департамента реинтеграции посетила Румынию. А в конце мая Кишинев провел соцопрос, согласно которому большинство против объединения с соседней страной. То есть пока формального повода для интеграции нет, но его активно ищут. Еще в начале 2000-х Бухарест до минимума упростил процесс получения румынского паспорта для соседей. По некоторым данным, из 2,5 миллиона жителей Молдовы примерно у половины двойное гражданство.

А сейчас молдаван пугают и военной агрессией со стороны России. Прикрываясь такими заявлениями, Запад пытается вооружить Молдову, хотя страна придерживается нейтрального статуса и в свою армию долгие годы не вкладывала почти ничего – не видела ни от кого угрозы. А сейчас НАТО готово и угрозу организовать, и поставки оружия. Под шумок еще и румынское поглощение. Так что с Молдовой не все так просто, а коллективный Запад готов биться за каждый сантиметр, приближающий к России.

Но, как бы ни хорохорились в НАТО, им бы со своими проблемами разобраться. Члены альянса вот-вот начнут войну между собой. Президент Турции пригрозил Греции последствиями, о которых она пожалеет. Между странами уже давно идет спор из-за островов в Эгейском море. Ранее Стамбул обвинял Афины в размещении войск на этих территориях в нарушение мирных соглашений. Греция заявляет, что войска размещены на островах в ответ на турецкое военное присутствие на противоположном побережье.