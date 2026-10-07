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Новости по тегу #Мария Захарова

Пока во Франции «трамбуют и месят детей», власти отмалчиваются – Захарова
07 октября 2026 07:46

Пока во Франции «трамбуют и месят детей», власти отмалчиваются – Захарова

Захарова: формат саммита «Карпатской восьмерки» свелся к просьбам Киева о помощи
26 сентября 2026 09:39

Захарова: формат саммита «Карпатской восьмерки» свелся к просьбам Киева о помощи

Мария Захарова прокомментировала резкие выпады Зеленского на Генассамблее ООН
24 сентября 2026 19:48

Мария Захарова прокомментировала резкие выпады Зеленского на Генассамблее ООН

Зеленский опасается судьбы Лжедмитрия – Захарова
24 сентября 2026 11:23

Зеленский опасается судьбы Лжедмитрия – Захарова

Захарова ответила на призыв Каллас к ЕС не признавать выборы в РФ
19 сентября 2026 13:00

Захарова ответила на призыв Каллас к ЕС не признавать выборы в РФ

Захарова объяснила, почему власти ФРГ недовольны Киевом
09 сентября 2026 07:14

Захарова объяснила, почему власти ФРГ недовольны Киевом

Захарова отреагировала на требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
06 сентября 2026 10:32

Захарова отреагировала на требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске

Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»
28 августа 2026 10:34

Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»

МИД России предупредил Британию об ответе на удары Киева ее оружием
27 августа 2026 11:13

МИД России предупредил Британию об ответе на удары Киева ее оружием

Захарова упрекнула Гросси в использовании «страусиной тактики»
27 августа 2026 10:33

Захарова упрекнула Гросси в использовании «страусиной тактики»

Захарова: ошибки Гутерреша погрузили ООН в кризис
20 августа 2026 15:24

Захарова: ошибки Гутерреша погрузили ООН в кризис

МИД РФ запросил у США и Турции разъяснения по поставкам оружия ВСУ
15 августа 2026 15:46

МИД РФ запросил у США и Турции разъяснения по поставкам оружия ВСУ