Официальный представитель МИД РФ охарактеризовала происходящее как «ледовое побоище» между силовиками и безоружными подростками
Захарова отмечает, что саммит «Карпатской восьмерки» все равно был сведен к просьбам Киева о помощи.
По словам дипломата, вместо резких выпадов и ненормативной лексики Зеленскому стоило бы обратиться к образцам классической литературы – так его речь звучала бы куда уместнее.
Захарова отметила, что прахом самозванца выстрелили в сторону Польши.
Официальный представитель МИД России пояснила, что главу евродипломатии давно не признают в Евросоюзе.
Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.
Мария Захарова отметила, что Токио с пренебрежением относится к собственной истории.
Глава ЕК признает, что экономическое благополучие ЕС зависело от энергии из РФ.
При ответе на удары Киева с применением британского оружия по российским объектам Россия может выбрать в качестве целей военные объекты Британии – в Украине и за ее пределами, сообщила Захарова.
Гросси ранее заявил об отсутствии результатов деятельности ООН в направлении урегулирования конфликта в Украине.
Дипломат подчеркнула, что в данный момент назрела явная необходимость встряски для бюрократии всемирной организации.
МИД РФ запрашивает у Соединенных Штатов и Турции разъяснения по планам поставки оружия на территорию Украины.
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