Участвовали все высшие должностные лица. Какие впечатления остались после «Минской лыжни – 2022»?
Новости Беларуси. Праздник биатлона прошел 5 марта в белорусских «Раубичах» с участием главы государства. Организаторы предложили эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какая команда пришла к финишу первой и кто занял места на пьедестале, знает Евгений Пустовой.
Здесь все высшие должностные лица государства, команды со всех ведомств и лыжные дружины со всех регионов страны. Утро. «Раубичи». Суббота. Губернатор Субботин. Витебская делегация встала с рассветом. Дорога-то дальняя. Пару сотен километров уже преодолели. А до возможной победы осталось еще 8 километров. Но уже на лыжах.
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Солнце, кстати, выглянуло. Почти как в Альпах. Но такого настроения нигде не встретишь. Только в Беларуси, на «Минской лыжне».
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На «Минскую лыжню» не зарастает народная тропа. И с каждым годом все больше участников. Растет и их подготовка. В 2022-м, например, свою команду представила пресс-секретарь Президента – Наталья Эйсмонт. От настоящего спорта вне политики точно выиграли полные трибуны. А вот кто проигрывает от несоблюдения правил дипломатии и неспортивного поведения в геополитике, глава государства сегодня рассказал журналистам пула.
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