Участвовали все высшие должностные лица. Какие впечатления остались после «Минской лыжни – 2022»?

Новости Беларуси. Праздник биатлона прошел 5 марта в белорусских «Раубичах» с участием главы государства. Организаторы предложили эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая команда пришла к финишу первой и кто занял места на пьедестале, знает Евгений Пустовой.

Здесь все высшие должностные лица государства, команды со всех ведомств и лыжные дружины со всех регионов страны. Утро. «Раубичи». Суббота. Губернатор Субботин. Витебская делегация встала с рассветом. Дорога-то дальняя. Пару сотен километров уже преодолели. А до возможной победы осталось еще 8 километров. Но уже на лыжах. Субботин о своем участии в «Минской лыжне – 2022»: если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают – подробнее здесь.

Солнце, кстати, выглянуло. Почти как в Альпах. Но такого настроения нигде не встретишь. Только в Беларуси, на «Минской лыжне». «Будем так поддерживать, что гудеть все будет». Александр Барсуков на «Минской лыжне – 2022» – подробнее здесь.