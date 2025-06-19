Как на месте болота появился главный рынок столицы? История знаменитой Комаровки

Комаровке – 45. Главный рынок столицы отметил день рождения. Это место, в котором хоть раз побывал каждый минчанин и белорус.

Несмотря на множество супермаркетов и сервисов доставки продуктов, эта торговая площадка не теряет популярности. Некоторые покупатели приезжают сюда из других концов Минска. А ведь когда-то это место тоже было окраиной.

Сергей Визнер, экскурсовод, историк:

В начале XIX столетия небольшая деревушка Комаровка, расположенная восточнее Минска, принадлежала князю Доминику Иерониму Радзивиллу, который умер в 1813 году в Париже, после чего многие его владения были секвестированы, и деревня Комаровка перешла к князьям Ваньковичам. Это была очень бедная окраина Минска, там селилась минская беднота, располагалось в этом месте огромное болото.

Комаров было море. Возможно, отсюда и возникло название этого места. Рынок здесь появился еще в начале века ХХ, был он небольшой.

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