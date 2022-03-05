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«Будем так поддерживать, что гудеть всё будет». Александр Барсуков на «Минской лыжне – 2022»

05 марта 2022 12:15
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Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» 5 марта принимают «Минскую лыжню – 2022». Спортивно-массовый праздник проходит с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем так поддерживать, что гудеть всё будет». Александр Барсуков на «Минской лыжне – 2022»-1

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:
Вчера у нас был профессиональный праздник – День милиции. Впереди еще один праздник – 8 Марта. А сегодня праздник у нас спорта. Из города Минска, по секрету скажу, приехали 1 200 человек. Мы надеемся только на победу. Будем так поддерживать, что гудеть все будет! Некоторые на Западе, знаете, отменяют, превращают это все в политику – то допинг-скандалы, то еще. Вот, пускай приедут сюда, посмотрят, как люди отдыхают, получают удовольствие.

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# Спортивные соревнования # Александр Барсуков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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