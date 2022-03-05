«Будем так поддерживать, что гудеть всё будет». Александр Барсуков на «Минской лыжне – 2022»

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

Вчера у нас был профессиональный праздник – День милиции. Впереди еще один праздник – 8 Марта. А сегодня праздник у нас спорта. Из города Минска, по секрету скажу, приехали 1 200 человек. Мы надеемся только на победу. Будем так поддерживать, что гудеть все будет! Некоторые на Западе, знаете, отменяют, превращают это все в политику – то допинг-скандалы, то еще. Вот, пускай приедут сюда, посмотрят, как люди отдыхают, получают удовольствие.

Александр Вольфович в «Раубичах»: соревнования приносят положительные эмоции – подробнее здесь.