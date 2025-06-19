Депутат Рады Безуглая заявила, что Украина может скоро исчезнуть

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина рискует исчезнуть или разделиться на марионеточные образования. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в стране нет серьезных союзников, и она переживает кризис управления: на смену стратегии приходят внутриэлитные конфликты, а перемены могут привести к краху.

«Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа – мы сейчас ничьи. <...> Мы можем исчезнуть очень быстро или же превратиться в несколько марионеток», – написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Также Безуглая заявила, что если главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров останутся в правительстве, то она будет переходить в открытую оппозицию к Зеленскому и Ермаку.