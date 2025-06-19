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Депутат Рады Безуглая заявила, что Украина может скоро исчезнуть

19 июня 2025 13:03
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Депутат Рады Безуглая заявила, что Украина может скоро исчезнуть-0

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина рискует исчезнуть или разделиться на марионеточные образования. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в стране нет серьезных союзников, и она переживает кризис управления: на смену стратегии приходят внутриэлитные конфликты, а перемены могут привести к краху.

«Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа – мы сейчас ничьи. <...> Мы можем исчезнуть очень быстро или же превратиться в несколько марионеток», – написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Также Безуглая заявила, что если главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров останутся в правительстве, то она будет переходить в открытую оппозицию к Зеленскому и Ермаку.

Фото: pixabay

# Международная политика

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