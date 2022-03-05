Александр Вольфович в «Раубичах»: соревнования приносят положительные эмоции

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

У нас в стране уделяется большое внимание спорту, а спорт – это здоровье. А здоровье сегодня – самое главное. Поэтому эти ежегодные соревнования, в том числе по биатлону, по лыжам, мало того что они приносят здоровье людям, они еще приносят положительные эмоции.

Нужно ли каждый год проводить «Минскую лыжню»? Вот что ответил Игорь Сергеенко – подробнее здесь.