Футболисты «Немана» обыграли минское «Динамо» в перенесённом поединке 3-го тура ЧБ

«Витэн» на выезде обыграл «Столицу» в поединке финального противостояния ЧБ по мини-футболу

Гости полностью контролировали ход матча, не подпускали соперника к своим воротам и уже к перерыву обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. Во втором тайме они вновь несколько раз огорчили «горожан».