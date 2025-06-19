Футболисты «Немана» обыграли минское «Динамо» в перенесённом поединке 3-го тура ЧБ

Футболисты гродненского «Немана» обыграли минское «Динамо» в перенесенном поединке третьего тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В апреле командам помешал снегопад, а вчера на новом Национальном стадионе гости праздновали викторию с минимальным перевесом – 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил Константин Кучинский. Турнирную таблицу текущего розыгрыша возглавляет «МЛ Витебск». Далее идут минские «динамовцы» и мозырская «Славия». В аутсайдерах по прежнему «Молодечно». В списке лучших бомбардиров лидирует нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 8 мячей.