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Футболисты «Немана» обыграли минское «Динамо» в перенесённом поединке 3-го тура ЧБ

19 июня 2025 11:48
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Футболисты гродненского «Немана» обыграли минское «Динамо» в перенесенном поединке третьего тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В апреле командам помешал снегопад, а вчера на новом Национальном стадионе гости праздновали викторию с минимальным перевесом – 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил Константин Кучинский. Турнирную таблицу текущего розыгрыша возглавляет «МЛ Витебск». Далее идут минские «динамовцы» и мозырская «Славия». В аутсайдерах по прежнему «Молодечно». В списке лучших бомбардиров лидирует нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 8 мячей. 

# Футбол Беларуси

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