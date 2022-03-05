Нужно ли каждый год проводить «Минскую лыжню»? Вот что ответил Игорь Сергеенко

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Команда серьезно готовилась, в прошлом году мы выступили очень достойно. Поэтому уверены. Нагрузки у чиновников достаточно высокие, психологически в первую очередь, умственные нагрузки. Поэтому без здорового образа жизни, без спорта, без такой прекрасной погоды, прогулки...

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