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Нужно ли каждый год проводить «Минскую лыжню»? Вот что ответил Игорь Сергеенко

05 марта 2022 12:18
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Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» 5 марта принимают «Минскую лыжню – 2022». Спортивно-массовый праздник проходит с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно ли каждый год проводить «Минскую лыжню»? Вот что ответил Игорь Сергеенко-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Команда серьезно готовилась, в прошлом году мы выступили очень достойно. Поэтому уверены. Нагрузки у чиновников достаточно высокие, психологически в первую очередь, умственные нагрузки. Поэтому без здорового образа жизни, без спорта, без такой прекрасной погоды, прогулки...

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# Спортивные соревнования # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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