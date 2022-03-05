Лукашенко о санкциях: год потерпим, а дальше они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали

Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» 5 марта принимают «Минскую лыжню – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства. Своими эмоциями от гонки после поделился Александр Лукашенко, отметив, что борьба была честной. Чего не скажешь о конкуренции на мировых рынках. Журналисты спросили о санкциях и противодействии им, в том числе совместно с Российской Федерацией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С точки зрения готовности все идеально. И должен сказать, с каждым годом все лучше и лучше спортсмены – готовятся лучше. Претензий никаких.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Александр Григорьевич, у нас почти олимпийское солнце, белорусское настроение – праздник удался. Я вот наблюдал за эстафетой – видна была конкуренция. Почему на Западе боятся с нами конкурировать, играть по правилам? Они все санкции… Александр Лукашенко:

Я считаю, что они правильно поступают, что с нами не конкурируют. Они знают, что дело… Как в народе говорят «дело швах», плохо это закончится.

– Накануне Владимир Путин поручил помочь развитию белорусских проектов на Балтике. Расскажите, пожалуйста, что это за проекты и какой бизнес мы переориентируем в это направление?