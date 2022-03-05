Лукашенко о санкциях: год потерпим, а дальше они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали
Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» 5 марта принимают «Минскую лыжню – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства.
Своими эмоциями от гонки после поделился Александр Лукашенко, отметив, что борьба была честной. Чего не скажешь о конкуренции на мировых рынках. Журналисты спросили о санкциях и противодействии им, в том числе совместно с Российской Федерацией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С точки зрения готовности все идеально. И должен сказать, с каждым годом все лучше и лучше спортсмены – готовятся лучше. Претензий никаких.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Александр Григорьевич, у нас почти олимпийское солнце, белорусское настроение – праздник удался. Я вот наблюдал за эстафетой – видна была конкуренция. Почему на Западе боятся с нами конкурировать, играть по правилам? Они все санкции…
Александр Лукашенко:
Я считаю, что они правильно поступают, что с нами не конкурируют. Они знают, что дело… Как в народе говорят «дело швах», плохо это закончится.
– Накануне Владимир Путин поручил помочь развитию белорусских проектов на Балтике. Расскажите, пожалуйста, что это за проекты и какой бизнес мы переориентируем в это направление?
Александр Лукашенко:
Мы с президентом России обсуждали в последний раз этот вопрос, еще до этого конфликта. Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места, места очень хорошие, мне уже доложили. Вместе поедем весной, может, в июне, посмотрим, как там идет строительство. Но в течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там, в своих портах. Ну, и, расставаясь с президентом, он мне сказал: любой проект в России, любой белорусский проект мы будем поддерживать, всячески будем поддерживать. Это было до конфликта. А сейчас и бог велел, потому что, вы же видите, эти безумные, в Европе, санкции против России – и нас туда за компанию. За компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Потерпим, год потерпим, а дальше, увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали.
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