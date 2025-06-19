Сенатор США Круз назвал Зеленского напыщенным ослом

Сенатор-республиканец Тед Круз резко отозвался о Владимире Зеленском в своем интервью Такеру Карлсону, назвав его поведение на встрече в Овальном кабинете «ужасным» и «самым неудачным встречей лидера». Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, Зеленский повел себя ужасно <...> Я думаю, что он вел себя как напыщенный осел», – сказал он.

По его мнению, действия Зеленского наносят ущерб Украине.

Встреча, которая была в конце февраля, с участием лидера США Дональда Трампа, вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского завершилось конфронтацией: украинский президент пытался перебить своих собеседников, и, по данным СМИ, в итоге его попросили покинуть Белый дом.