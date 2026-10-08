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Новости по тегу #Спортивные соревнования

Белорусские боксеры завершили борьбу на чемпионате Европы (U-17)
08 октября 2026 20:19

Белорусские боксеры завершили борьбу на чемпионате Европы (U-17)

Белорусские конькобежцы успешно стартовали на Кубке Коломенского кремля
01 октября 2026 12:15

Белорусские конькобежцы успешно стартовали на Кубке Коломенского кремля

2 бронзы на ЧМ: как в Беларуси встречали сборную по спортивной акробатике?
29 сентября 2026 20:29

2 бронзы на ЧМ: как в Беларуси встречали сборную по спортивной акробатике?

Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике вернулась на родину с бронзовым багажом
29 сентября 2026 17:30

Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике вернулась на родину с бронзовым багажом

Белорусские лыжники готовятся к старту зимнего сезона
28 сентября 2026 20:09

Белорусские лыжники готовятся к старту зимнего сезона

Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов проходит в Гомеле
26 сентября 2026 08:08

Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов проходит в Гомеле

Очередные выставочные матчи в НХЛ: как сыграли белорусы
25 сентября 2026 18:54

Очередные выставочные матчи в НХЛ: как сыграли белорусы

42 шашиста выступают на чемпионате Беларуси в первом дивизионе
22 сентября 2026 20:04

42 шашиста выступают на чемпионате Беларуси в первом дивизионе

Чемпионат Беларуси по 100-клеточным шашкам стартовал в Минске
22 сентября 2026 17:57

Чемпионат Беларуси по 100-клеточным шашкам стартовал в Минске

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было
20 сентября 2026 18:20

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было

Белорусские самбисты завоевали 5 медалей на старте Кубка мира
19 сентября 2026 18:05

Белорусские самбисты завоевали 5 медалей на старте Кубка мира

Дорохович: спорт помогает молодежи быть спортивной, активной и инициативной
19 сентября 2026 17:25

Дорохович: спорт помогает молодежи быть спортивной, активной и инициативной