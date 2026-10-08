Новости по тегу #Спортивные соревнования

Никита Бескоровайный и Артем Пронович не сумели пробиться в полуфиналы своих весовых категорий на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет.
На данный момент на счету команды 6 медалей, 4 из них высшего достоинства.
Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике успешно завершила сезон.
Белорусские акробаты на чемпионате мира вышли в 13 финалов и завоевали 2 награды. 29 сентября команда вернулась на Родину, где ее ждал теплый прием.
До пика формы еще далеко, однако проверить силы в соревновательной атмосфере лишним не будет.
Юбилейное 20-е спортивно-массовое мероприятие продлится все выходные.
Белорусские хоккеисты этой ночью были на заметных ролях в клубах НХЛ.
В Минске стартовал чемпионат Беларуси по 100-клеточным шашкам.
Участники ведут борьбу как за награды, так и за путевку в высший дивизион.
«Это первые соревнования, куда мы выехали за границу, на международном уровне. Италия, море. Наверное, самые лучшие и приятные моменты, которые можно вспомнить».
Выше всех по турнирной сетке сумела забраться Елизавета Лапаева.
В Минске торжественно дали старт Республиканской универсиаде и спартакиаде колледжей. Масштабный спортивный праздник объединил тысячи студентов из 31 вуза и учащихся колледжей со всей страны.
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