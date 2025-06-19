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Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в скором времени

19 июня 2025 13:17
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Bloomberg: США готовятся нанести удар по Ирану в скором времени-0

Американские чиновники ведут подготовку к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, хотя ситуация остается неясной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Источники утверждают, что приказ об атаке может быть дан уже в выходные.

Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном возросла после того, как Тель-Авив начал масштабную военную операцию против иранских целей, в ходе которой были уничтожены ключевые фигуры (высокопоставленные военные и ученые) и объекты ядерной программы.

В ответ Тегеран начал контратаку. Обе стороны ежедневно обмениваются ударами, есть многочисленные жертвы. 

Россия высказалась против действий Израиля, назвав их неприемлемыми.

Фото: pixabay

# Международная политика

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