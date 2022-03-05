Субботин о своём участии в «Минской лыжне – 2022»: если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают

Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы предложили биатлонную эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть 2-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. Первой к финишу пришла команда Президента. Однако, как стало известно, ее участники приняли решение соревноваться вне общего протокола. Таким образом, на первую ступеньку поднялась сборная Витебской области. На заключительном этапе ее представлял губернатор Витебской области.

На «Минской лыжне» действуют определенные правила: если в составе команды от ведомства или региона не участвует руководитель и его заместитель, к итоговому результату плюсуются штрафные минуты.

Лыжи для вас – новинка сезона или раньше катались?