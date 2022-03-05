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Субботин о своём участии в «Минской лыжне – 2022»: если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают

05 марта 2022 11:42
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Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субботин о своём участии в «Минской лыжне – 2022»: если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают-1

Организаторы предложили биатлонную эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть 2-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. Первой к финишу пришла команда Президента. Однако, как стало известно, ее участники приняли решение соревноваться вне общего протокола. Таким образом, на первую ступеньку поднялась сборная Витебской области. На заключительном этапе ее представлял губернатор Витебской области.

На «Минской лыжне» действуют определенные правила: если в составе команды от ведомства или региона не участвует руководитель и его заместитель, к итоговому результату плюсуются штрафные минуты.

Лыжи для вас – новинка сезона или раньше катались?

Субботин о своём участии в «Минской лыжне – 2022»: если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают-4

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Новинка, если честно, новинка. Даже не сезона, а месяца. Команду нельзя подводить. Она условия выставила, потому что если губернатор не едет, то большие штрафные минуты записывают. Поэтому хоть так поддержу.

# Спортивные соревнования # общество # Александр Субботин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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