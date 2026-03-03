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Новости по тегу #Александр Барсуков

В Минске состоялся торжественный прием для высшего начальствующего состава ОВД и внутренних войск
03 марта 2026 06:25

В Минске состоялся торжественный прием для высшего начальствующего состава ОВД и внутренних войск

Амнистия к 80-летию Победы предварительно затронет почти 8 тысяч осужденных
24 апреля 2025 16:46

Амнистия к 80-летию Победы предварительно затронет почти 8 тысяч осужденных

Беларусь может гордиться прогрессом! Как изменилась страна за 30 лет института президентства?
10 июля 2024 18:33

Беларусь может гордиться прогрессом! Как изменилась страна за 30 лет института президентства?

Ровно 30 лет назад Лукашенко победил на первых выборах Президента
10 июля 2024 07:35

Ровно 30 лет назад Лукашенко победил на первых выборах Президента

Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут
30 мая 2024 10:47

Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут

Под амнистию в Беларуси попадут более 7 тыс. осуждённых. Кто может рассчитывать на снисхождение?
24 мая 2024 11:51

Под амнистию в Беларуси попадут более 7 тыс. осуждённых. Кто может рассчитывать на снисхождение?

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной
07 мая 2024 18:30

«Мы всегда рядышком!» Школьники и депутаты Минска поздравили ветеранов Великой Отечественной

«Это не просто память о той дате, а колоссальная работа» – Перцов о помощи пострадавшим на ЧАЭС
26 апреля 2024 10:59

«Это не просто память о той дате, а колоссальная работа» – Перцов о помощи пострадавшим на ЧАЭС

Гимназию №146 торжественно открыли после капремонта в Минске
05 января 2024 20:08

Гимназию №146 торжественно открыли после капремонта в Минске

«Было всего три роты ОМОН». Рассказываем, как закалялась белорусская милиция в лихие 90-е
10 ноября 2023 19:07

«Было всего три роты ОМОН». Рассказываем, как закалялась белорусская милиция в лихие 90-е

Участвовали даже мэр и председатель КГК! Как прошёл минский общегородской субботник?
28 октября 2023 18:23

Участвовали даже мэр и председатель КГК! Как прошёл минский общегородской субботник?

В ратуше Минска наградили людей, внёсших наибольший вклад в сохранение общественного порядка города
07 сентября 2023 19:29

В ратуше Минска наградили людей, внёсших наибольший вклад в сохранение общественного порядка города