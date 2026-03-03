Новости по тегу #Александр Барсуков

Встречи генералов разных поколений стали доброй традицией. Здесь всегда подчеркивают: бывших милиционеров не бывает.
По поручению Президента в парламент внесен законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Возможность начать новую жизнь тем, кто оказался в местах лишения свободы, в Беларуси предоставляется не впервые.
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