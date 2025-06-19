Поликлиника на колёсах! В Минской области курсирует первый мобильный медкомплекс

В системе здравоохранения Минской области трудится около 6 000 квалифицированных врачей и свыше 15 тысяч специалистов среднего звена. На службе медиков – современные технологии. О передовом оборудовании, качестве и доступности медуслуг и, конечно, о преданности к профессии тех, в чьих руках наше здоровье, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В структуре Несвижской ЦРБ – Городейская городская больница, восемь сельских амбулаторий и 15 фельдшерско-акушерских пунктов. А для обслуживания наиболее отдаленных населенных пунктов ежедневно курсирует больница на колесах. Минская область – первая в стране, где заработали такие мобильные медкомплексы. С виду обычный автобус, а внутри – целая мини-поликлиника: приемный покой, женская консультация, процедуры на кабинет и даже мини-аптека.

Маргарита Демух, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Несвижской центральной районной больницы:

При выездах медицинскими работниками осуществляются осмотры пациентов с проведением забора крови для проведения различных видов анализов. Также измерение артериального давления, внутриглазного давления, сатурации, снятие электрокардиограммы, проведение диспансеризации либо каких-то скрининговых мероприятий. С помощью передвижного медицинского пункта отмечаются своевременные выявления каких-то заболеваний на ранних бессимптомных стадиях, которые, несомненно, помогают врачу раньше взять на контроль пациента и продолжить наблюдение за ним с какой-либо помощью. Также мы обслуживаем пациентов как в стенах данного передвижного фельдшерского акушерского пункта, так и на дому, если человек маломобилен и у него нет возможности добраться либо подойти к нам.