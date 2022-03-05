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«Бой всегда готовы дать». Игорь Луцкий принял участие в «Минской лыжне – 2022»

05 марта 2022 13:03
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Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бой всегда готовы дать». Игорь Луцкий принял участие в «Минской лыжне – 2022»-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Бой всегда готовы дать. Но это же соревнования такие, хорошее настроение – все должно быть в удовольствие. Конечно, все хотят победить и будут стараться. В первую очередь это должен быть праздник внутри тебя, ты должен чувствовать свою силу и бежать по возможности все-таки. Это же здоровый образ жизни, от этого будет зависеть, как мы работаем. Непросто на самом деле. Много времени проводишь на работе, на рабочем месте мало двигаешься, поэтому выходной день, вечер должен быть посвящен занятиям спортом. Это позволяет держать себя в тонусе.

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# Спортивные соревнования # общество # Игорь Луцкий # Александр Лукашенко # Фотофакт

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