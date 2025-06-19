Прямой эфир

С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа

19 июня 2025 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В системе здравоохранения Минской области трудится около 6 000 квалифицированных врачей и свыше 15 тысяч специалистов среднего звена. На службе медиков – современные технологии. 

О передовом оборудовании, качестве и доступности медуслуг и, конечно, о преданности к профессии тех, в чьих руках наше здоровье, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа-2

Сейчас идет операция по удалению новообразования в ткани: у пациента обнаружена фиброма. Внимательно и профессионально каждое действие выполняет молодой врач-хирург Татьяна Власюк.

Девушка окончила Гомельский медуниверситет. Сама родом из Пинска. О выборе профессии долго не думала: медициной заинтересовалась еще в школе. Сразу знала: ее призвание – помогать людям и спасать их жизни. К месту работы подошла серьезно, с окончательным выбором определилась быстро. В Несвиже молодой специалист увидела перспективы, карьерный рост, достойные условия труда, социальные гарантии.

С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа-4

Татьяна Власюк, врач-хирург Несвижской центральной районной больницы:
Я вместе с мужем училась в Гомельском государственном медицинском университете. По распределению мы пришли вдвоем в Несвиж, потому что главный врач этой больницы предложил нам обоим достаточно выгодные условия, которые мы с большим удовольствием приняли. Плюс сам город очень красивый, привлекал нас своими культурными ценностями. Одно с другим получилось очень хорошо. Мы с удовольствием поехали сюда работать.

С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа-6

Молодых специалистов ждут везде: они заряжены энергией, новыми знаниями и подходом, они хотят быть полезными и нужными. Их стремление развиваться ценится, и здесь руководство готово поддержать и помочь. 

В Несвижской больнице заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Широко распространена система наставничества: за каждым закреплен опытный сотрудник, который помогает адаптироваться на первом рабочем месте.

С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа-8

Виктория Праженик, главный врач Несвижской центральной районной больницы: 
Молодым специалистам, заключающим контракт на пять лет, идет доплата по контракту в размере 50 %, а также дополнительно предоставляются два оплачиваемых дня к отпуску.

Те, кто действительно хочет развиваться в той или иной специальности, поддерживаются. Это и возможность направления на переподготовку, если есть потребность в таком специалисте, это возможность повышения квалификации как на курсах в Белорусском государственном университете, так и непосредственно обучение в клиниках на рабочем месте.

Подробности – в видео.

# Медицина # Врачи Беларуси # Молодые специалисты # Виктория Праженик

Другие новости рубрики

Все новости
Леонид Захлевный: тема войны должна находить место в творчестве любого человека, который работает в искусстве
19 июня 2025 11:27

Леонид Захлевный: тема войны должна находить место в творчестве любого человека, который работает в искусстве

Не хуже, чем в столице! Врач о новых технологиях диагностики в Несвижской ЦРБ
19 июня 2025 11:25

Не хуже, чем в столице! Врач о новых технологиях диагностики в Несвижской ЦРБ

Представители здравоохранения Омана посетили РНПЦ онкологии в Боровлянах
19 июня 2025 11:25

Представители здравоохранения Омана посетили РНПЦ онкологии в Боровлянах