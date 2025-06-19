С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа

В системе здравоохранения Минской области трудится около 6 000 квалифицированных врачей и свыше 15 тысяч специалистов среднего звена. На службе медиков – современные технологии. О передовом оборудовании, качестве и доступности медуслуг и, конечно, о преданности к профессии тех, в чьих руках наше здоровье, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Сейчас идет операция по удалению новообразования в ткани: у пациента обнаружена фиброма. Внимательно и профессионально каждое действие выполняет молодой врач-хирург Татьяна Власюк. Девушка окончила Гомельский медуниверситет. Сама родом из Пинска. О выборе профессии долго не думала: медициной заинтересовалась еще в школе. Сразу знала: ее призвание – помогать людям и спасать их жизни. К месту работы подошла серьезно, с окончательным выбором определилась быстро. В Несвиже молодой специалист увидела перспективы, карьерный рост, достойные условия труда, социальные гарантии.

Татьяна Власюк, врач-хирург Несвижской центральной районной больницы:

Я вместе с мужем училась в Гомельском государственном медицинском университете. По распределению мы пришли вдвоем в Несвиж, потому что главный врач этой больницы предложил нам обоим достаточно выгодные условия, которые мы с большим удовольствием приняли. Плюс сам город очень красивый, привлекал нас своими культурными ценностями. Одно с другим получилось очень хорошо. Мы с удовольствием поехали сюда работать.

Молодых специалистов ждут везде: они заряжены энергией, новыми знаниями и подходом, они хотят быть полезными и нужными. Их стремление развиваться ценится, и здесь руководство готово поддержать и помочь. В Несвижской больнице заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Широко распространена система наставничества: за каждым закреплен опытный сотрудник, который помогает адаптироваться на первом рабочем месте.