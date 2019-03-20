«Русская дюймовочка» Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии

Новости Японии. В Сайтаме с 18 по 24 марта проходит чемпионат мира по фигурному катанию. 20 марта было выступление фигуристок в короткой программе. Победительницей стала Алина Загитова.

От России выступали Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Ученица Алексея Мишина продемонстрировала каскад из тройных флипа и тулупа. Затем спортсменка исполнила тройной риттбергер и двойной аксель. В итоге чемпионка Европы набрала 70,42 балла и до выступления участниц седьмой разминки занимала четвёртое промежуточное место. После выступления всех фигуристок Софья переместилась на 9 место.

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Евгения Медведева свой прокат начала с каскада из тройных флипа и тулупа, затем последовали двойной аксель и тройной риттбергер. Бросающихся в глаза ошибок не было, так что фигуристка без проблем набрала 74,23 балла. Этого результата не хватило, чтобы попасть в тройку лучших, но Медведева обеспечила себе четвёртое место и хорошую основу для предстоящей произвольной программы.

Фаворит турнира японка Рика Кихира выступила не лучшим образом. Почти сразу у спортсменки не получился тройной аксель, каскад из тройных флипа и тулупа тоже вышел несколько хуже, чем Рика могла бы прыгнуть. Итог – 70,90 балла и седьмое промежуточное место.

Прокаты Алины Загитовой часто бывают непредсказуемы, но в этот раз всё прошло гладко. Отличный каскад, затем двойной аксель и тройной флип. Итого первое промежуточное место с заметным отрывом – 82.08 балла.