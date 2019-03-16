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«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии

16 марта 2019 15:06
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Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото.  

Снимок был опубликован в соцсетях спортсменки. На нем она в красном худи.  

Софья Самодурова:
Мой лучший друг сказал, что ему нравится это фото. Теперь хочу узнать ваше мнение...  

Что публикует в соцсетях Софья Самодурова (здесь подробнее).  

Софье – 16 лет. Она тренируется у Алексея Мишина.  

«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии -1

Фото: instagram.com/sofia_samodurova

Подписчики оценили снимок и пожелали удачи на предстоящем турнире. Ты здесь не только милая, а еще и «ми-ми-Мишина», – именно так обыграли имя тренера в комментариях.  

Софья Самодурова – одна из трех фигуристок, которые вошли в основной состав сборной России на соревновании. Кроме нее на лед выйдут Евгения Медведева и Алина Загитова.  

Еще одна подопечная легендарного тренера Елизавета Туктамышева в финальную заявку на чемпионат не попала.  

Турнир пройдет в Японии с 18 по 24 марта.  

Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ? (смотрите здесь)  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Софья Самодурова # Алексей Мишин

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