«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии

Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото.
Снимок был опубликован в соцсетях спортсменки. На нем она в красном худи.
Софья Самодурова:
Мой лучший друг сказал, что ему нравится это фото. Теперь хочу узнать ваше мнение...
Что публикует в соцсетях Софья Самодурова (здесь подробнее).
Софье – 16 лет. Она тренируется у Алексея Мишина.
Фото: instagram.com/sofia_samodurova
Подписчики оценили снимок и пожелали удачи на предстоящем турнире. Ты здесь не только милая, а еще и «ми-ми-Мишина», – именно так обыграли имя тренера в комментариях.
Софья Самодурова – одна из трех фигуристок, которые вошли в основной состав сборной России на соревновании. Кроме нее на лед выйдут Евгения Медведева и Алина Загитова.
Еще одна подопечная легендарного тренера Елизавета Туктамышева в финальную заявку на чемпионат не попала.
Турнир пройдет в Японии с 18 по 24 марта.
Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ? (смотрите здесь)