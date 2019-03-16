«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии

Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото.

Снимок был опубликован в соцсетях спортсменки. На нем она в красном худи.

Софья Самодурова:

Мой лучший друг сказал, что ему нравится это фото. Теперь хочу узнать ваше мнение...

Что публикует в соцсетях Софья Самодурова (здесь подробнее).

Софье – 16 лет. Она тренируется у Алексея Мишина.