Ярким гала-концертом завершится чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске

Новости Беларуси. Практически неделю белорусская столица жила в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых зрелищных видов спорта в Минске объединил болельщиков из разных стран. Выступления фигуристов в 15-тысячной «Минск-Арене» проходили с аншлагом.

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки

И нельзя не отметить, сколько восторженных отзывов о городе, стране и организации первенства услышали белорусы в эти дни.