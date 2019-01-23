Загитова и Медведева снялись в рекламе японской игры по мотивам аниме

Новости России. Знаменитые российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в рекламе мобильной игры по мотивам аниме «Девочка-волшебница Мадока Магика».

Фото: instagram.com/team.moonbear

В Японии фигурное катание пользуется необычайной популярностью. Возможно, всё началось с Мидори Ито, которая принесла своей стране серебряную медаль Олимпиады 1992 года. Любовь к этому виду спорту привела к появлению других талантов, например, широко известных Мао Асады и Юдзуру Ханю. Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ Однако японцы признают мастерство не только своих соотечественников, но и всех успешных фигуристов. Особая симпатия проявляется в отношении российских спортсменок, которые показывают великолепные результаты. Так Евгения Медведева и Алина Загитова стали звёздами в стране восходящего солнца.

Фото: instagram.com/azagitova

Девушкам приятно такое внимание со стороны японцев, поэтому они частенько приезжают к ним в страну. И если для Загитовой популярность в Японии относительно нова, то для Медведевой это уже в порядке вещей. Несколько лет назад Евгения выступала в стране восходящего солнца в образе героини из аниме «Сейлор Мун», где познакомилась с создательницей франшизы Наоко Такэути.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

В этот раз россиянки объединились в рекламе японской игры для мобильника по мотивам аниме. Точнее, в ролике участвуют они обе, но вот съёмки, насколько известно, проходили в разное время. Интересно, что итоговый ролик получил название «Воссоединение», возможно, японцы косвенно намекают на встречу Медведевой и Загитовой, пусть и только на экране. «И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой

Фото: instagram.com/team.moonbear

Евгения исполнила роль Хомуры Акэми, одного из ключевых персонажей, а Алина была в образе Мадоки Канамэ – главной героини аниме-сериала. Предварительный 45-секундный ролик с их выступлением набрал около 150 тысяч просмотров. Итоговый, который появился на экранах 21 января, пока показывает более скромные результаты – 17 тысяч просмотров.

Фото: instagram.com/team.moonbear

Реклама новой игры с участием российских фигуристок появилась не только на ТВ, но и на железнодорожной станции Синдзюку, которая является главным транспортным узлом Токио.

Фото: twitter.com/homuh0mu

А ещё на днях появились кадры процесса съёмок. Судя по ним, Алине и Евгении понравилось сниматься, на их лицах не было напряжения, никакого опасения упасть и сорвать прыжок. Девушки просто отдыхали и веселились. Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?

Фото: instagram.com/team.moonbear

Что касается аниме, которое стало основой создания игры, то оно является довольно популярным. В год своего выхода это аниме активно обсуждали все любители данного жанра. «Девочка-волшебница Мадока Магика» занимает высокие позиции в различных рейтингах, хотя стоит упомянуть, что сериал имеет чёткую целевую аудиторию, поэтому понравится не всем.

Фото: instagram.com/team.moonbear