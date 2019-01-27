«Плюшевый флешмоб». Загитова показала подарки с ЧЕ в Минске

Новости России. Около часа назад олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова опубликовала в Instagram снимок с игрушками, подаренными фанатами на ЧЕ в Минске. Девушка поблагодарила всех за поддержку.

«Мои первые и дорогие мне медали в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду – ВЫ ЛУЧШИЕ. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение», – рассказала серебряная призёрка соревнований в Минске.