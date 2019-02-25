Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова

Новости России. 24 февраля юбилей отпраздновала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая воспитала двух олимпийских чемпионок и чемпионку мира. Тренеру исполнилось 45 лет.

С днем рождения Тутберидзе трогательно поздравила ее воспитанница – фигуристка Алина Загитова. Она опубликовала душевный пост в Instagram. Олимпийская чемпионка рассказала, что ее восхищает и вдохновляет в тренере.