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Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова

25 февраля 2019 10:19
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Новости России. 24 февраля юбилей отпраздновала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая воспитала двух олимпийских чемпионок и чемпионку мира. Тренеру исполнилось 45 лет.

С днем рождения Тутберидзе трогательно поздравила ее воспитанница – фигуристка Алина Загитова. Она опубликовала душевный пост в Instagram. Олимпийская чемпионка рассказала, что ее восхищает и вдохновляет в тренере.

Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова-1

Фото: instagram.com/azagitova

Алина Загитова:
С Днём Рождения, Этери Георгиевна!!! Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремлённости, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения. Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под своё чуткое крыло. Миллион раз СПАСИБО.

Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова-4

Фото: instagram.com/azagitova

Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова-6

Фото: instagram.com/azagitova

Чуть позже в этот же день Алина Загитова опубликовала фото вместе с тренером. «Вечер в хорошей компании», – добавила фигуристка.

Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова-9

Скриншот со страницы Алины Загитовой в Instagram

Болельщики присоединились к поздравлениям и пожелали Этери Тутберидзе здоровья и сил, чтобы воспитывать настоящих чемпионов. 

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