Лукашенко о беспилотниках в Польше: как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте

Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Непосредственное участие в переговорах с белорусской стороны принимал Валентин Рыбаков. И логично, что дальнейшие шаги на пути к достижению общей цели – нормализации взаимоотношений – глава государства сегодня обсуждал именно с постоянным представителем Беларуси в ООН. На встрече с Рыбаковым Президент прокомментировал инцидент с залетевшими на территорию Польши беспилотниками и дикарскую реакцию соседей.