Лукашенко о беспилотниках в Польше: как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте

Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Непосредственное участие в переговорах с белорусской стороны принимал Валентин Рыбаков. И логично, что дальнейшие шаги на пути к достижению общей цели – нормализации взаимоотношений – глава государства сегодня обсуждал именно с постоянным представителем Беларуси в ООН. На встрече с Рыбаковым Президент прокомментировал инцидент с залетевшими на территорию Польши беспилотниками и дикарскую реакцию соседей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты видишь, что происходит в последнее время, беспилотники там залетели. Даже нас, они к нам не летели, эти беспилотники, мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, – мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось, мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу.
Что в результате получили? Слушайте, как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Но я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ, но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать.
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