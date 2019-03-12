Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ?
Новости России. Фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса на самый смешной мем о себе накануне старта чемпионата мира.
Работы победителей 22-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Все мемы были на одну тему – о том, что фигуристка попала в запасной состав на предстоящем турнире.
В основной состав вошли – Алина Загитова, Софья Самодурова, Евгения Медведева.
Елизавета Туктамышева:
Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе ВКонтакте «Фегурка». Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась. Как и обещала, выкладываю лучшие работы в свой инстаграм. Листайте и пишите в комментариях какой вам понравился больше всего.
Фото: instagram.com/liza_tuktik
Фото: instagram.com/liza_tuktik
Фото: instagram.com/liza_tuktik
Мнения подписчиков девушки разделились: поклонники других фигуристок обиделись на юмор в адрес своих кумиров, а часть подписчиков оценили юмор Туктамышевой.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 20 по 24 марта.
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