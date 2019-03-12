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Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ?

12 марта 2019 13:49
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Новости России. Фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса на самый смешной мем о себе накануне старта чемпионата мира.

Работы победителей 22-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Все мемы были на одну тему – о том, что фигуристка попала в запасной состав на предстоящем турнире.

Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ?-1

В основной состав вошли – Алина Загитова, Софья Самодурова, Евгения Медведева.

Елизавета Туктамышева:
Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе ВКонтакте «Фегурка». Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась. Как и обещала, выкладываю лучшие работы в свой инстаграм. Листайте и пишите в комментариях какой вам понравился больше всего.

Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ?-4

Фото: instagram.com/liza_tuktik

 

Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ?-7

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ?-9

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Мнения подписчиков девушки разделились: поклонники других фигуристок обиделись на юмор в адрес своих кумиров, а часть подписчиков оценили юмор Туктамышевой.

 Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 20 по 24 марта.

Не пила даже воду – полоскала рот и выплевывала. Алина Загитова о жёстких ограничениях в еде (читать далее).

# Фигурное катание # калейдоскоп # Елизавета Туктамышева # Алина Загитова # Евгения Медведева # Софья Самодурова # Фотофакт

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