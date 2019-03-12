Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ?

Новости России. Фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса на самый смешной мем о себе накануне старта чемпионата мира. Работы победителей 22-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Все мемы были на одну тему – о том, что фигуристка попала в запасной состав на предстоящем турнире.

В основной состав вошли – Алина Загитова, Софья Самодурова, Евгения Медведева. Елизавета Туктамышева:

Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе ВКонтакте «Фегурка». Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась. Как и обещала, выкладываю лучшие работы в свой инстаграм. Листайте и пишите в комментариях какой вам понравился больше всего.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Фото: instagram.com/liza_tuktik