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Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая

19 марта 2019 18:35
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Новости Беларуси. Больше половины поступивших в продажу билетов на II Европейские игры уже раскуплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Популярным оказался финальный матч по пляжному футболу – здесь уже точно лишнего квитка не найдется – всё распродано.

Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая -1

Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая -3

Примерно 50 % осталось свободных кресел на церемонии открытия и закрытия Игр. Повышенный интерес у болельщиков к состязаниям по легкой атлетике, художественной гимнастике и акробатике, а также каратэ. Впрочем, обещают, что дух Европейских игр можно будет почувствовать не только на спортивных аренах Минска.

Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая -6

Алексей Богданович, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Купив билеты на II Европейские игры, можно будет приехать в Беларусь, при этом не зависимо от границы, которую вы пересекаете: будь то железнодорожная граница или автограница, или Национальный аэропорт.

Это беспрецедентное решение, которое уже одобрили представители туристических компаний, турагенты во всей Европе. Я думаю, что благодаря этому, благодаря такому поводу спортивному, как Европейские игры, мы можем открыть и всю страну.

Меньше 100 дней остается до главного спортивного события года в Европе. Ну а символ Европейских игр – зажженное в Риме «Пламя мира» – прибудет в Беларусь гораздо раньше. 12 мая факел доставят в Брест. Затем эстафета огня начнет свое путешествие по самым знаковым уголкам Беларуси.

Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая -9

Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая -11

# Европейские игры # Алексей Богданович # Фотофакт

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