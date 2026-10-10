Новости по тегу #Фигурное катание

Золото завоевала россиянка Александра Игнатова.
В грузинском Батуми стартовал международный турнир серии «Челленджер. Триалети Трофи».
В итоге Варвара Стахович заняла шестое место среди 38 фигуристок. На предыдущем этапе в Китае белоруска замкнула топ-5.
Американская фигуристка Алисса Лю стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.
Финальная оценка пары составила 221,75 балла. С рекордом мира победили японцы Миура и Кихара (231,24). Тройку лучших замкнули немцы Фабье Хазе и Никита Володин (219,09).
Казахстанец Шайдоров – обладатель золота Олимпиады в фигурном катании.
Перед финальной дисциплиной – мужским свободным катанием – у США и Японии было равное количество очков. Благодаря победе Ильи Малинина американцы получили 69 баллов при 68 у Японии.
Одной из участниц Олимпиады станет фигуристка Виктория Сафонова. На прошлой неделе она выиграла чемпионат страны. Он как раз был подготовительным перед соревнованиями в Италии. Перспективы развития этого вида спорта в стране обсудили с главным тренером нацкоманды Олегом Васильевым.
Спортсменка выступит в двух крупных соревнованиях.
В среду участники выступят в произвольных упражнениях, после чего и определятся победители и призеры.
Спортсменка будет выступать в нейтральном статусе.
В программе пятницы значились произвольные выступления.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00