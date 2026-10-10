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Новости по тегу #Фигурное катание

Виктория Сафонова заняла 4-е место на международном турнире по фигурному катанию в Алматы
10 октября 2026 12:41

Виктория Сафонова заняла 4-е место на международном турнире по фигурному катанию в Алматы

Белорусские фигуристы выступают на международном турнире в Батуми
01 октября 2026 18:37

Белорусские фигуристы выступают на международном турнире в Батуми

Варвара Стахович заняла 6-е место на этапе юниорского Гран-при в Таиланде
05 сентября 2026 12:12

Варвара Стахович заняла 6-е место на этапе юниорского Гран-при в Таиланде

Американка Алиса Лю выиграла Олимпиаду в фигурном катании
20 февраля 2026 09:02

Американка Алиса Лю выиграла Олимпиаду в фигурном катании

Дуэт фигуристов завоевал Грузии первую в истории медаль зимних Олимпиад
17 февраля 2026 08:53

Дуэт фигуристов завоевал Грузии первую в истории медаль зимних Олимпиад

Историческая победа: фигурист Михаила Шайдоров завоевал золото на Играх-2026
14 февраля 2026 08:34

Историческая победа: фигурист Михаила Шайдоров завоевал золото на Играх-2026

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде
09 февраля 2026 08:20

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде

Белорусская фигуристка Сафонова выступит на Олимпиаде-2026. В чём наш козырь – рассказал главный тренер нацкоманды
01 февраля 2026 18:49

Белорусская фигуристка Сафонова выступит на Олимпиаде-2026. В чём наш козырь – рассказал главный тренер нацкоманды

Камила Валиева официально объявила о возвращении в спорт
20 января 2026 10:32

Камила Валиева официально объявила о возвращении в спорт

Спортсмены представили короткую программу на турнире по фигурному катанию «Кубок сильнейших»
09 декабря 2025 20:36

Спортсмены представили короткую программу на турнире по фигурному катанию «Кубок сильнейших»

МОК допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову к участию в Олимпийских играх
28 ноября 2025 17:43

МОК допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову к участию в Олимпийских играх

Второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске
03 октября 2025 17:42

Второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске