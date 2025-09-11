Лукашенко: главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира

Разговор длился около пяти часов. По итогам встречи Джон Коул дал интервью белорусским журналистам и поделился подробностями белорусско-американских контактов и личными впечатлениями от переговоров. А также рассказал о том, что сейчас идет работа над возобновлением полноценной работы посольства США в Минске.

Так, например, глава государства видит нашу миссию во всевозможной поддержке шагов по направлению к миру на территории Украины. Кроме того, Президент прокомментировал инцидент с залетевшими на территорию Польши беспилотниками и дикарскую реакцию соседей.

Непосредственное участие в переговорах с белорусской стороны принимал Валентин Рыбаков. И логично, что дальнейшие шаги на пути к достижению общей цели – нормализации взаимоотношений – глава государства сегодня обсуждал именно с постоянным представителем Беларуси в ООН. Александр Лукашенко поставил конкретные задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего, я прошу передать Дональду и первой леди Соединенных Штатов Америки за те поздравления, которые они направили в мой адрес и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк, мы очень ценим это послание Дональда Трампа. Главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира.

Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть – небольшая разница, но он действительно, как ни один другой Президент, вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача – это война в Украине. Для нас это важнейшее направление, поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления, и я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет.

Потому что я понимаю Трампа. Одна сторона одного хочет, другая – другое. Он между ними посредник. Какой бы он сильный, мощный ни был, он же не будет решать вопросы ни за Россию, ни за Украину. Поэтому надо действовать вместе.

Читайте также:

Трамп с супругой передали письмо Президенту Беларуси

Соединенные Штаты официально сняли санкции с «Белавиа» – Коул

Лукашенко поблагодарил Трампа: ни один Президент США не делал столько, чтобы на планете был мир