В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера
Новости России. Российская фигуристка Софья Самодурова тепло поздравила своего тренера Алексея Мишина с днём рождения.
«Все мы любим и каждый год ждём весенний женский день, полный радости, поздравлений и подарков. Но в далёком 1941 году в этот день в качестве подарка для мамы родился мальчик, которому было суждено в будущем стать хорошим мужем, отцом, дедушкой, спортсменом и выдающимся тренером. Алексей Николаевич, спасибо вам от всех ваших учеников, от миллионов любящих вас и вашу работу зрителей, которым вы неоднократно дарили слёзы радости и гордости за нашу страну! От себя хочу сказать, что счастлива иметь возможность каждый день выходить с вами на один лёд, спасибо за всё! Мы вас любим! Ну, а всех представительниц прекрасной половины с женским днём! Цветите, дарите тепло, любовь и счастье!», – пожелала победительница ЧЕ в Минске.
Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая
Фото: instagram.com/sofia_samodurova
Поклонники Самодуровой и её тренера присоединились к поздравлениям.
«Алексей Николаевич, Великий Человек с большой буквы. Самого крепкого здоровья Вам!»,
«Очень трогательно. Поздравь от всех болельщиков. А тебя, конечно, с праздником. Цвети и будь счастлива, успехов вам»,
«С Днём Рождения, Великий тренер и человек!»,
«С 8 марта замечательную фигуристку. С днём рождения Великого тренера и Великого человека!».
Фото: instagram.com/sofia_samodurova
Сегодня Алексею Мишину исполнилось 78 лет. Под его началом тренировались многие известные фигуристы, среди которых Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева и, конечно, Софья Самодурова.
Фото: instagram.com/sofia_samodurova
Во время чемпионата Европы по фигурному катанию мы задумались о том, кто в наше время создаёт фигуристов-чемпионов.
В число лучших тренеров попали Тарасова, Тутберидзе, Мишин и Орсер (здесь подробности).