В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера

Новости России. Российская фигуристка Софья Самодурова тепло поздравила своего тренера Алексея Мишина с днём рождения.

«Все мы любим и каждый год ждём весенний женский день, полный радости, поздравлений и подарков. Но в далёком 1941 году в этот день в качестве подарка для мамы родился мальчик, которому было суждено в будущем стать хорошим мужем, отцом, дедушкой, спортсменом и выдающимся тренером. Алексей Николаевич, спасибо вам от всех ваших учеников, от миллионов любящих вас и вашу работу зрителей, которым вы неоднократно дарили слёзы радости и гордости за нашу страну! От себя хочу сказать, что счастлива иметь возможность каждый день выходить с вами на один лёд, спасибо за всё! Мы вас любим! Ну, а всех представительниц прекрасной половины с женским днём! Цветите, дарите тепло, любовь и счастье!», – пожелала победительница ЧЕ в Минске.

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая