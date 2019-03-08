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В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера

08 марта 2019 08:15
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Новости России. Российская фигуристка Софья Самодурова тепло поздравила своего тренера Алексея Мишина с днём рождения.  

«Все мы любим и каждый год ждём весенний женский день, полный радости, поздравлений и подарков. Но в далёком 1941 году в этот день в качестве подарка для мамы родился мальчик, которому было суждено в будущем стать хорошим мужем, отцом, дедушкой, спортсменом и выдающимся тренером. Алексей Николаевич, спасибо вам от всех ваших учеников, от миллионов любящих вас и вашу работу зрителей, которым вы неоднократно дарили слёзы радости и гордости за нашу страну! От себя хочу сказать, что счастлива иметь возможность каждый день выходить с вами на один лёд, спасибо за всё! Мы вас любим! Ну, а всех представительниц прекрасной половины с женским днём! Цветите, дарите тепло, любовь и счастье!», – пожелала победительница ЧЕ в Минске.  

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая

В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера-1

Фото: instagram.com/sofia_samodurova  

Поклонники Самодуровой и её тренера присоединились к поздравлениям.  

«Алексей Николаевич, Великий Человек с большой буквы. Самого крепкого здоровья Вам!»,  

«Очень трогательно. Поздравь от всех болельщиков. А тебя, конечно, с праздником. Цвети и будь счастлива, успехов вам»,  

«С Днём Рождения, Великий тренер и человек!»,  

«С 8 марта замечательную фигуристку. С днём рождения Великого тренера и Великого человека!».  

В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера-4

Фото: instagram.com/sofia_samodurova  

Сегодня Алексею Мишину исполнилось 78 лет. Под его началом тренировались многие известные фигуристы, среди которых Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева и, конечно, Софья Самодурова.  

В день рождения Мишина Самодурова назвала главные качества тренера-7

Фото: instagram.com/sofia_samodurova  

Во время чемпионата Европы по фигурному катанию мы задумались о том, кто в наше время создаёт фигуристов-чемпионов. 

В число лучших тренеров попали Тарасова, Тутберидзе, Мишин и Орсер (здесь подробности).  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Софья Самодурова # Алексей Мишин

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