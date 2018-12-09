Японка Кихира победила в финале Гран-при в Ванкувере, Загитова вторая

Новости России. Победительницей финала Гран-при в Ванкувере стала 16-летняя представительница Японии Рика Кихира. Второе и третье места за Загитовой и Туктамышевой. Рика набрала 233,12 балла, Алина получила 226,53 балла, замкнула тройку лидеров Елизавета с 215,32 баллами.

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Стоит признать, что японка заслуженно получила первое место. Хотя в начале произвольной программы Кихира коснулась руками льда, в целом её выступление было более насыщенно различными элементами, чем у её конкуренток. Роднина, Чан, Плющенко и Кван. Чем занимаются мировые фигуристы сейчас

Фото: instagram.com/rikaskate0721

Загитова местами казалась гармоничнее Рики, но на её лице явно читалась напряжённость, а также у фигуристки сорвался второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем. После выступления Алина признала, что испытывала волнение, но подчеркнула, что должна научиться справляться с этим. Несмотря на небольшую помарку, прокат спортсменки достоин восхищения. Загитова призналась, что временами хочет бросить фигурное катание

Фото: Getty Images

Елизавета выглядела заметно свободнее Алины и Рики, возможно, дело в опыте. Туктамышева прыгала легко, двигалась плавно, стоит отметить и отлично подобранное музыкальное сопровождение. Единственная проблема – аксель, но по технике Елизавета даже Загитову обошла. После выступления Туктамышева сказала, что довольна третьим местом. По её словам, на большее она не рассчитывала, ведь у неё серьёзные конкурентки. «Доверься процессу», – написала Туктамышева в Instagram.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

Кстати, в финале Гран-при в Ванкувере был обновлён мировой рекорд. Кихира набрала 82,51 балла. До этого лучший результат был Загитовой – 80,78 балла.

Фото: vk.com/eteritutberidze