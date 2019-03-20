«Подкачал лёд – просто безобразнейший». Захаров о матче «Юности» с «Динамо-Молодечно»

Новости Беларуси. Стартовала полуфинальная серия в хоккейной экстралиге. Накануне свой первый матч провела минская «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже стартовый период с «Динамо-Молодечно» получился богатым на шайбы: на двоих команды четыре раза распечатывали ворота.

А вот главный тренер «Юности» Михаил Захаров, несмотря на победу, остался недоволен подготовкой «Чижовка-Арены» к этому поединку.

После чего наступила настоящая голевая засуха. Молчание прервал нападающий «Юности» Станислав Лопачук в концовке третьего периода. Итоговый счет – 4:1.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Подкачал лед – просто безобразнейший. Такого льда никогда не было. Не видно линий. Лед то ли перемороженный.

Следующий матч этой серии также пройдет 21 марта в Минске. Затем серия переедет в Молодечн о.

Во второй полуфинальной серии, которая стартует 20 марта, поборются действующий победитель плей-офф прошлого сезона гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер».