«Мы не принимаем допинг, нам он не нужен». Как готовятся белорусские лучники ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Менее 100 дней до старта II Европейских игр, а еще меньше до начала чемпионата мира по стрельбе из лука, где белорусским лучникам предстоит завоевывать лицензии на олимпиаду в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кстати, победа на форуме в Минске обеспечит победителя заветной путевкой.

Белорусская команда с момента I Европейских игр в Баку существенно обновилась, и на сегодня это в прямом смысле сплав опыта и молодости. В сборной остались «стреляные» Антон Прилепов и Анна Марусова, добавились дерзкие юниоры. На кого будут делать ставку тренеры, пока не сказали. Это и понятно, ведь соревновательный сезон на открытом воздухе у них только начинается.

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Будет сложно, непросто, потому что очень много спортсменов из европейских стран, занимают лидирующие позиции в мире. С ними бороться будет достаточно тяжело. Мы приложим все усилия для того, чтобы хорошо выступить. Стадион, на котором в июне пройдут состязания, появится в Минске буквально за неделю до старта. Так что фактор домашней площадки вряд ли поможет белорусам. Им, как и гостям, придется привыкать к месту в достаточно сжатые сроки.

Сергей Щемелёв, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

В принципе, ни в одной стране мира нет, наверное, специализированного стадиона именно под чемпионаты Европы и мира. Как правило, Турция проводит, Великобритания. В основном, используются гольф-поля, футбольные поля, то есть там площадки просто оборудуют. По сути, нам для летнего сезона нужна просто плоащдка. Все готовятся серьезно – и белорусы, и их соперники. Каждый надеется, что его многолетний труд выльется в медаль, поэтому просто в этом насыщенном сезоне не будет никому. Но не станем забывать, что у всех равные условия.