Алина Загитова: какой талисман у «русской дюймовочки»?

А есть люди, для которых успех – это всё: и слава, и деньги, и смысл жизни. Это о спортсменах, актёрах, певцах. Они-то больше других верят в силу амулетов и талисманов. Вот вам свежий пример. Минск, чемпионат Европы по фигурному катанию. Кто встречал в аэропорту «русскую дюймовочку» Алину Загитову, тот не мог не заметить в ее руках или руках ее педагогов белого плюшевого медвежонка. Обычный подарок фанатов? Скорее всего, что нет. Его розовые ушки мелькают на кадрах и позже – во время тренировки спортсменки.

Многие из нас – люди суеверные: носим «на удачу» всякие безделушки, верим в черного кота на дороге, совершаем свои ритуалы перед чем-то важным. Нам кажется, что от этого многое зависит, что это нас выручает в разных ситуациях.

Затем телезрители видели, как тренер Этери Тутберидзе, нервно наблюдая за падениями Алины, мнёт в руках невинную игрушку. Ещё кадр: медвежонок робко выглядывает из-за цветочной композиции в минуты, когда Алина с тренерами ожидают результата. Видим мы его и в дальнейших сюжетах с чемпионата.

Логичным будет считать, что белый медвежонок и есть её нынешний талисман. Нигде она с ним не расстается, с ним завоевала серебро Чемпионата Европы. Если олимпийская чемпионка и её тренерский штаб считают минский турнир успехом, то вполне вероятно, что со знакомой игрушкой мы еще встретимся на ледовых аренах. Если результат огорчил, не видать нам больше мишкиных ушей. У «звезд» ведь как? Не помог талисман – на полку его. Хотя без такого вряд ли в спорте обойдешься.

Этот верный спутник Алины - не простая цацка, а очень даже необходимый в хозяйстве предмет, хранящий в своем чреве гигиенические салфетки.

У другой гостьи чемпионата, Татьяны Анатольевны Тарасовой, несмотря на её несравнимо более высокие заслуги, - зверушка поменьше. Давным-давно, еще на заре ее тренерской карьеры, немецкий коллега Йохан Линднер подарил ей маленькую кожаную черепашку, которая стала одним из её счастливых талисманов. Другим сама легендарный тренер считает шубу. Какую из них - не имеет значения. И вы видите: Тарасова всегда в шубе. Причем, из зверушки настоящей, не плюшевой.

Образы представителей животного мира или предметы из них являются символами удачи не только для фигуристов и их тренеров. Австриец Томас Дитхарт, который допрыгнул с сочинского трамплина до олимпийского серебра, повсюду возит с собой игрушечных поросят. А вот в 90-е мир восхищался болгарской легкоатлеткой Стефкой Костадиновой. Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту не расставалась с черным вороном. Живым! Перед тем, как высоко прыгнуть, она гладила крылья птицы, как будто в них брала силы. Известный бейсболист Уэйд Боггс перед каждым ответственным матчем птицу просто съедал. Но у него это была банальная курятина.

Не все великие спортсмены увлечены животными. Все знают, что Серена Уильямс, например, на корт приносит тапочки, в которых ходит в душ. Немецкий автогонщик, четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 Себастьян Феттель всегда перед заездом кладет в карман монетку – 1 цент, которую нашел перед своим первым в карьере гран-при.

И подобных спортивных историй известно немало. Есть в них нечто мистическое. Мы с вами, видимо, правильно думаем, что успехи спортсменов зависят не от медвежат и тапочек, а от их таланта, упорства и сил. Ну, а если им хочется верить в талисманы, -- на здоровье!

Ваш В.Д.