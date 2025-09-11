Польша оставляет открытыми сроки возобновления штатного режима работы на границе

К ситуации на западных рубежах. Польша официально уведомила Госпогранкомитет Беларуси о закрытии границы. Движение транспорта будет остановлено в час ночи 12 сентября по белорусскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом сроки возобновления штатного режима работы Варшава оставляет открытыми. Ограничения поставят на паузу железнодорожное и автомобильное сообщение, граница закроется как для пассажирских, так и для грузовых авто. Сейчас с белорусской стороны ожидают выезда около 300 грузовых автомобилей.