Польша оставляет открытыми сроки возобновления штатного режима работы на границе
К ситуации на западных рубежах. Польша официально уведомила Госпогранкомитет Беларуси о закрытии границы. Движение транспорта будет остановлено в час ночи 12 сентября по белорусскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом сроки возобновления штатного режима работы Варшава оставляет открытыми. Ограничения поставят на паузу железнодорожное и автомобильное сообщение, граница закроется как для пассажирских, так и для грузовых авто. Сейчас с белорусской стороны ожидают выезда около 300 грузовых автомобилей.
Польские службы за последние сутки оформили 63 % транспорта от пропускной способности. Белорусские пограничники принимают все возможные меры, чтобы оперативно оформить транспорт. Таможенная служба усилила смены. Водители-международники сохраняют спокойствие, но не скрывают, что закрытие границы обернется убытками для их логистических компаний. Явных, впрочем как и скрытых, объективных причин для такой радикальной меры не видят. Оправдывают происходящее чистой политикой даже водители из Польши.
Убытки для всех будут, для обычных людей. Будь это белорус или поляк – для всех это большие потери. Не вижу объективных причин закрывать границу. Это просто политика, большая политика и от нее обычные люди страдают.
Перевозчик когда зарабатывает? Когда машина едет. Когда машина стоит – это только потери.
Критично. Убытков будет много. Угроз никаких нет, вообще бессмысленное закрытие вот это. Что-то, наверное, у польских властей свое в голове.
Грузопоток может быть переориентирован на литовское направление. Впрочем, и здесь службы в очередной раз демонстрируют антирекорды в скорости оформления. За последние сутки в пункте пропуска «Каменный Лог» – «Мядининкай» приняли 14 % транспорта от нормы, а через «Бенякони» – «Шальчининкай» проследовало 47 %. На фоне ситуации на белорусско-польской границе в МВД Литвы заявили, что не рассматривают возможности закрытия границы.
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