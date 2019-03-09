Японка Маи Михара взяла золото на Универсиаде в Красноярске

Новости России. Победительницей женского одиночного катания на Универсиаде в Красноярске стала японка Маи Михара.

Михара была лидером после короткой программы, поэтому при выступлении в произвольной спортсменка могла позволить себе не рисковать исполнением трудных элементов, чтобы перегнать конкуренток по баллам.

Маи продемонстрировала каскад двойной аксель и тройной тулуп, и ещё один каскад из тройного лутца, двойного тулупа и двойного риттбергера. В последнем тулупе судьи заметили недокрут, однако это не сильно сказалось на баллах. Итог: за произвольную программу – 144,76 балла, общий балл – 220,58.