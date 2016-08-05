Рио-2016. У кого из белорусов есть шансы на медали?

Новости Бразилии. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выступят 123 белорусских спортсмена. И хотя, как заявил Президент Беларуси на совещании о ходе подготовки к Олимпиаде, конкретных медальных планов государство перед ними не поставило – мы рассчитываем получить награды! Поэтому сегодня CTV.BY расскажет о тех, у кого есть реальные шансы взойти на пьедестал!

Гребля Байдарка-четверка, 500 м Кто: Марина Литвинчук, Надежда Лепешко, Маргарита Махнева, Ольга Худенко. Странная история с отстранением от Олимпиады белорусской мужской сборной по гребле на байдарках и каноэ заметно сократила шансы Белорусов на медали в этом, самом «прибыльном» для Беларуси виде спорта. Однако женская команда в обойме – значит не все потеряно! Наша женская байдарка-четверка – бронзовые призеры Олимпиады-2012 в Лондоне. С тех пор, правда, произошла одна замена: Маргарита Махнева вот уже три года занимает место Ирины Помеловой. Нынешний состав экипажа почти на всех топ-турнирах олимпийского межсезонья занимал призовые места. Причем на ЧМ-2015 взяли золото, а на недавнем ЧЕ-2016 в Москве – серебро. Когда: 20 августа. 15.30 - 21.30.

Легкая атлетика Метание молота Кто: Иван Тихон Пожалуй, самый многострадальный белорусский спортсмен вернулся, чтобы восстановить свою репутацию. Из-за допинговых скандалов Ивана Тихона не было в большом спорте почти 8 лет. Сразу его лишили бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине, которую все же вернули в 2012 году. Потом перед самым стартом Игр-2012 Тихона вновь отстранили от участия – из-за допинговой претензии 8-летней давности. До Бразилии, к счастью, Иван добрался. Осталось только подтвердить, а лучше превзойти свой последний успешный результат – серебро на ЧЕ-2016 по легкой атлетике в Амстердаме. Иван Тихон, серебряный медалист чемпионата Европы в метании молота:

Получилось так, как получилось. Я доволен этим результатом и не особо расстраиваюсь. Я знаю, за счет чего могу добавить и побороться за достаточно хорошие места в Рио. Когда: 20 августа. 03.05. Финал.

Метание копья Кто: Татьяна Холодович Имя Татьяны Холодович в большом спорте открыл ЧЕ-2016 в Амстердаме. Еще недавно мало кому известная копьеметательница из Пинска завоевала там золотую медаль, показав третий результат сезона в мире и обновив национальный рекорд – 66, 34 м. При этом свое лучшее достижение девушка улучшила на целых 4 метра. Татьяна Холодович, чемпионка Европы в метании копья:

Мечтала об этом, что буду бороться за медали. Приятно, что получилось! Все соревнования сложились отлично для меня, я выступила на все 100%, наверное. Хотя своей победной попыткой я не очень довольна. Судя по комментарию, «звезду» спортсменка не словила и собирается самосовершенствоваться. Кстати, последние несколько недель до старта Олимпиады-2016 Холодович провела на базе в Стайках, где активно тренировалась. Для Татьяны Холодович Игры в Рио – первые в жизни. Скрестим пальцы и будем надеяться, что это будет триумф! Когда: 19 августа. 3.10.

Бег с барьерами на 100 м Кто: Алина Талай Самая стабильная белорусская легкоатлетка наверняка пробьется в финальный забег в Рио. Предпосылки для этого есть: на чемпионате мира-2015 она взяла бронзу, а на недавней Европе — серебро (12,63 секунды). В Бразилии Алина надеется улучшить результат! Алина Талай, серебряная медалистка чемпионата Европы в барьерном беге:

Я была расстроена, потому что приезжала все-таки за золотом. И я могла бы выиграть. Я хотела выиграть. Но это подстегивает к Рио. Я думаю, что возьму там реванш. Когда: 18 августа. 2.45 - 5.00.

Бег на 800 метров Кто: Марина Арзамасова Марина Арзамасова – черная лошадка белорусской легкой атлетики. Она целенаправленно готовится к конкретным стартам, не растрачивая себя на сопутствующие соревнования. Так, неожиданно для многих бегунья стала чемпионкой мира в 2015 году. В этом же статусе «невидимая» весь действующий сезон Марина едет в Рио. Будем надеяться, что проверенная тактика не подведет. Когда: 20 августа. 3.15. Финал.

Тяжелая атлетика Категория до 94 кг Кто: Вадим Стрельцов Наш единственный золотой медалист чемпионата мира-2015 прибыл в Рио статусе сильнейшего. И, в виду сложившихся обстоятельств, самого перспективного тяжелоатлета в своей весовой категории: сборная России дисквалифицирована из-за допинга, как и вице-чемпион мира из Казахстана. Так что… не сглазить бы! Когда: 14 августа. 1.00.

Художественная гимнастика Многоборье Кто: Мелитина Станюта Многоборье – своеобразный медальный козырь Беларуси. С 2000 года лишь однажды наша грация не поднималась на пьедестал – Инна Жукова в Афинах-2004. В Сиднее-2000 Юлия Раскина выиграла серебро. В Пекине-2008 реабилитировалась Инна Жукова, повторив успех подруги по команде. В Лондоне-2012 Любовь Черкашина стала третьей. К нынешнему старту четырехлетия уверенно замыкает тройку сильнейших гимнасток мира наша Мелитина Станюта, пропуская вперед россиянок Яну Кудрявцеву и Маргариту Мамун. Лидер белорусской команды граций становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2013 и прошлогоднего чемпионата мира в Штутгарте, на котором и завоевала олимпийскую лицензию. Когда: 20 августа. 21.20. Финал.

Групповое многоборье Кто: Анна Дуденкова, Мария Кадобина, Валерия Пищелина, Арина Цицилина и Мария Котяк С групповыми соревнованиями у гимнасток дела обстоят, как и с индивидуальными. Только Олимпиада-2004 года не принесла Беларуси медалей. В 2000 и 2012 белорусские грации возвращались с серебром, в 2008 – с бронзой. При этом перед каждыми новыми Играми состав команды обновлялась примерно наполовину. В Рио белорусские групповички едут 100% новым составом. Однако сомневаться в девчонках не стоит: трое из пяти сенсационно стали чемпионками мира в 2013, а уже квинтет становился призером чемпионата мира-2014. В общем, полагаясь на спортсменок и опыт и нашей великой и могучей Ирины Лепарской, ждем высокий результат! Когда: 21 августа. 17.00. Финал

Прыжки на батуте Кто: Владислав Гончаров Белорусские батутисты провели шикарный предолимпийский сезон, благодаря чему можно рассчитывать на медали Рио-2016 и у мужчин, и у женщин. Но выгоднее всех смотрится 20-летний витебский парень Владислав Гончаров. Несмотря на свою молодость, за последние 2 года он успел собрать целый урожай медалей: бронзу ЧМ-2015 и серебро ЧМ-2015, золото ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016. И это не считая наград с этапов Кубка мира… В общем, у нас есть явный претендент на пьедестал в Рио! Когда: 13 августа. 20.00 Квалификация и финал.