Прямой эфир

Белоруска Александра Романовская завоевала золото на ЧМ по фристайлу

07 февраля 2019 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белоруска Александра Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в Дир-Вэлли (США).  

В квалификационном этапе Александра набрала 75,6 балла, заняв шестое место. В финале были ещё два раунда. Первый этап из 12 лучших спортсменов смогли преодолеть только шесть, Романовская показала лучший результат – 103,11 балла.  

Золото Романовской. Как отреагировали на триумф белоруски тренеры, болельщики и сама Александра

В суперфинале белоруска тоже оказалась на высоте, набрав 113,18 балла. Этот результат обеспечил Александре победу. Для Романовской это первая медаль на чемпионатах мира, ранее фристайлистка побеждала только в юниорских соревнованиях.  

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ

Второе место осталось за россиянкой Любовью Никитиной (89,88 балла), третье – за китаянкой Сю Ментао (89,88 балла).  

Чемпионка ОИ-2018 Анна Гуськова в состязании не участвовала из-за травмы.  

В мужских состязаниях из белорусов лучшим стал Антон Кушнир. После квалификации спортсмен остановился в первом раунде финала, набрав 114,93 балла и заняв восьмое место.  

Победителем стал россиянин Максим Буров с 130,09 баллами, серебро за украинцем Александром Абраменко (126,24), бронзу взял швейцарец Ноа Рот (125,22).  

# Фристайл # Александра Романовская # Антон Кушнир # Максим Буров

Другие новости рубрики

Все новости
К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку
06 февраля 2019 19:55

К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку

«Тренироваться и верить в себя». Как проходит подготовка юных биатлонистов к турниру «Снежный снайпер»
06 февраля 2019 19:23

«Тренироваться и верить в себя». Как проходит подготовка юных биатлонистов к турниру «Снежный снайпер»

Антон Кушнир и Александра Романовская вышли в финал ЧМ по фристайлу
06 февраля 2019 19:05

Антон Кушнир и Александра Романовская вышли в финал ЧМ по фристайлу