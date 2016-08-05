Жеребьёвка плей-офф футбольной Лиги чемпионов пройдёт 5 августа

Новости Беларуси. 3 августа была подведена черта под третьим раундом квалификации Лиги чемпионов. Следом за пятью вторничными делегатами в плей-офф определились ещё десять.

Среди них — вице-чемпион России Ростов, который на выезде забил два безответных мяча опытному бельгийскому «Андерлехту».

Весь матч за ростовчан отыграл белорус Тимофей Калачёв.

А вот Астана не сумела повторить прошлогодний успех. Клуб из Казахстана, неделю назад сыгравший с шотландским «Селтиком» вничью 1:1, был близок к идентичному результату и 3 августа.

Но уже в компенсированное время свою команду подвёл белорусский защитник Игорь Шитов.

Его фол в собственной штрафной вынудил арбитра предъявить ему вторую жёлтую карточку и назначить в ворота гостей пенальти, который стал для Астаны роковым, сообщили в программе СТВ-спорт.

Удивил своих поклонников со знаком минус донецкий «Шахтёр», который боролся за выход в плей-офф со швейцарским «Янг Бойз». В домашней игре украинский клуб добился уверенной победы 2:0, и в гостях ему достаточно было не растранжирить перевес.

Однако это произошло – дубль форварда Юя Кубо во втором тайме сделал общий счёт равным. Судьбу путёвки в следующий круг решила серия пенальти, где точнее были футболисты из Берна.

Также барьер третьего квалификационного раунда преодолели в среду «Копенгаген», «Стяуа», «Хапоэль Беэр-Шева», «Зальцбург», «Аякс», «Легия» и «Монако». Жеребьёвка раунда плей-офф намечена на 5 августа.