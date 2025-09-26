В Казани стартовал третий этап международного турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших»

Третий этап международного турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших» стартовал в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего за награды ведут борьбу около 100 граций в индивидуальной программе и порядка 36 команд в групповых упражнениях из восьми стран. На соревнованиях определятся участницы финала, который пройдет в октябре в Москве.

26 сентября состоялась красочная церемония открытия, а также квалификационные выступления. Традиционно высокий уровень мастерства продемонстрировали соотечественницы. В групповых упражнениях у сениорок после первого вида белоруски лидируют, на заметных ролях и наши юниорки. Впереди два соревновательных дня, победителей и призеров узнаем в предстоящие выходные.