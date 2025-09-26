В Гродно учитель трудового обучения со школьниками создаёт шедевры из древесины

В Гродно на уроках трудового обучения учитель помогает создавать школьникам настоящие шедевры из древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь и репродукции работ выдающихся живописцев, и музыкальные инструменты, и символы родной страны. Прирожденный талант педагога и чувство прекрасного помогают ему увлекать учеников столярным делом и создавать больше, чем требует школьная программа.

На языке прекрасного – в кабинете трудового обучения. Со станков выходит что ни предмет – шедевр. Музыкальные инструменты, корабли дальнего плавания, символика Гродно. В роли столяров – дети, для вдохновения – искусство, которое вечно.

Дмитрий Бушуев, учитель трудового обучения средней школы № 7 Гродно: Попросил: «Будь любезен, выпили этот фонарик, который висит на Луне». Он говорит: «Дмитрий Сергеевич, вы ошибаетесь, это не фонарь, это лифт, вы посмотрите!» И для меня, поверьте мне, стало открытием.

А дети в 7-й гродненской школе приходят на труды ради него – своего учителя Дмитрия Бушуева. 30 лет он обучает мальчиков забивать гвозди, чинить мебель, а еще – хранить духовные ценности.

Дмитрий Бушуев:

Эта работа мне очень нравится, дети сделали. Она символизирует семейные ценности, без которых невозможно жить. Вот здесь два ангела, которые символизируют мужа, жену, между ними любовь, соответственно, сердце, и дом их охраняет такой вот ангел.

В духе уважения к культуре и традициям он воспитал уже несколько поколений.