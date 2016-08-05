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Рио-2016. Мирный и Бурый свой первый матч сыграют 7 августа с австрийцами

05 августа 2016 09:25
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Новости Беларуси. Максим Мирный и Александр Бурый узнали имена своих дебютных оппонентов в мужском парном теннисном турнире Олимпиады в Рио.

В первом круге нашему дуэту будут противостоять представители Австрии – Оливер Марах и Александр Пейя.

Обоим по 36 лет и оба располагаются в первой полусотне мирового парного рейтинга.

Мирный в том же реестре на 20-й позиции, а вот Бурый далёк от вершин – у него 92-я ступень.

Дуэль белорусов и австрийцев состоится в ночь на 7 августа, сообщили в программе СТВ-спорт.

# Олимпиада 2016

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