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Сильнейшие бадминтонисты Беларуси 27 сентября разыграют пять комплектов наград в личном первенстве

26 сентября 2025 18:14
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На награды чемпионата страны по бадминтону претендуют более 60 сильнейших спортсменов, включая перспективную молодежь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С подробностями – Юлия Силипицкая. 

Сильнейшие бадминтонисты Беларуси 27 сентября разыграют пять комплектов наград в личном первенстве-2

В штатной национальной команде Беларуси по бадминтону значатся четыре спортсмена. В этом сезоне наши лидеры смогли провести ряд международных турниров, и по понятным причинам все они проходили в России. Софья Яновская дважды восходила на наивысшую ступень пьедестала в Гатчине, также в активе нашей команды были две серебряные награды. На турнире «Медный всадник» белорусы создали хорошую конкуренцию и получили пять призовых мест. Сегодня на чемпионате страны ребята подводят итоги года, а вот ближайший резерв готовится выступить на III Играх стран СНГ. На минском старте они выбрасывают адреналин.

Сильнейшие бадминтонисты Беларуси 27 сентября разыграют пять комплектов наград в личном первенстве-4

Владимир Воронцов, старший тренер юниорской сборной Беларуси по бадминтону:
Надеюсь, все будет хорошо, для них это будет как мотивация психологическая. Потому что они уже в чемпионате страны это самый главный старт. Они переволнуются, потеряют мандраж. Я надеюсь, уже на Игры стран СНГ они приедут уверенные в себе. Задачи в командном турнире войти в тройку. Медали, надеюсь, мы привезем в команде, а также 2-3 медали в личном первенстве завоюем. 

Далее смотрите в видео.

# Спортивные соревнования

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