Сильнейшие бадминтонисты Беларуси 27 сентября разыграют пять комплектов наград в личном первенстве

На награды чемпионата страны по бадминтону претендуют более 60 сильнейших спортсменов, включая перспективную молодежь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С подробностями – Юлия Силипицкая.

В штатной национальной команде Беларуси по бадминтону значатся четыре спортсмена. В этом сезоне наши лидеры смогли провести ряд международных турниров, и по понятным причинам все они проходили в России. Софья Яновская дважды восходила на наивысшую ступень пьедестала в Гатчине, также в активе нашей команды были две серебряные награды. На турнире «Медный всадник» белорусы создали хорошую конкуренцию и получили пять призовых мест. Сегодня на чемпионате страны ребята подводят итоги года, а вот ближайший резерв готовится выступить на III Играх стран СНГ. На минском старте они выбрасывают адреналин.