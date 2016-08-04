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Рио-2016. Церемония открытия Олимпиады будет скромной, но с танцами

04 августа 2016 15:05
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Новости Бразилии. Уже завтра, 5 августа, в Рио-де-Жанейро официально откроются 31-е Олимпийские игры. По белорусскому времени церемония начнется в 2 часа ночи на 6-ое августа.  

Легендарный стадион «Маракана» соберет 78 тысяч зрителей.

3-часовое шоу обещает быть по-бразильски горячим, но достаточно однообразным.

В традиционном параде олимпийцев в этом году примут участие 12 тысяч человека. Каждый из них  «посадит» по деревцу, которое потом используют для озеленения Олимпийского парка.

Рио-2016. Церемония открытия Олимпиады будет скромной, но с танцами-1


Фото. Статуя Христа Спасителя и «Маракана» на заднем плане

Концертную программу откроет бразильская модель Жизель Бюндхен.

Олимпийский огонь зажжет, вероятнее всего, легенда мирового футбола, самая большая гордость (разумеется, после статуи Христа Спрасителя) бразильцев – Пеле. Правда, эта пока предположение – на генеральном прогоне «зажжение огня» не репетировали.

Рио-2016. Церемония открытия Олимпиады будет скромной, но с танцами-4


Фото. Пеле в Рио

А вот что будет точно и в большом количестве, так это танцы, танцы и еще раз танцы – в них задействуют 6 тысяч волонтеров. Увидим мы и самбу (куда же без нее!), и знаменитое бразильское боевое искусство – капоэйру.   

Выступят бразильские автор-исполнитель Каэтану Велозу и певица-танцовщица Анитта.

Режиссеры шоу также обещают представить тему разнообразия животного мира Амазонии. Правда для тех, кто следит за новостями Олимпиады, это станет скорее грустной, чем веселой нотой вечера: главный живой символ Рио-2016 – самка ягуара Жуме – погибла от пули полицейского во время акции передачи олимпийского огня. Другим живым символом Игры-2016 (может, и к лучшему) не обзавелись.

Завершится шоу салютом, всего используют три тонны пиротехники.

Рио-2016. Церемония открытия Олимпиады будет скромной, но с танцами-7


Фото. Салют во время репетиции церемонии открытия Игр-2016

Марко Балич, продюсер церемонии открытия Олимпиады-2016:
Не ждите от нас афинских спецэффектов, пекинской грандиозности и лондонского размаха. Наша церемония будет скромной.

Мы отказались от пышного шоу в связи с экономической ситуацией в Бразилии.

Эта действительно «скромная» по меркам Олимпийских игр церемония обойдется организаторам в 20 миллионов долларов. 

# Фотофакт # Олимпиада 2016

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