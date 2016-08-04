Рио-2016. Церемония открытия Олимпиады будет скромной, но с танцами

Новости Бразилии. Уже завтра, 5 августа, в Рио-де-Жанейро официально откроются 31-е Олимпийские игры. По белорусскому времени церемония начнется в 2 часа ночи на 6-ое августа. Легендарный стадион «Маракана» соберет 78 тысяч зрителей. 3-часовое шоу обещает быть по-бразильски горячим, но достаточно однообразным. В традиционном параде олимпийцев в этом году примут участие 12 тысяч человека. Каждый из них «посадит» по деревцу, которое потом используют для озеленения Олимпийского парка.



Фото. Статуя Христа Спасителя и «Маракана» на заднем плане

Концертную программу откроет бразильская модель Жизель Бюндхен. Олимпийский огонь зажжет, вероятнее всего, легенда мирового футбола, самая большая гордость (разумеется, после статуи Христа Спрасителя) бразильцев – Пеле. Правда, эта пока предположение – на генеральном прогоне «зажжение огня» не репетировали.



Фото. Пеле в Рио

А вот что будет точно и в большом количестве, так это танцы, танцы и еще раз танцы – в них задействуют 6 тысяч волонтеров. Увидим мы и самбу (куда же без нее!), и знаменитое бразильское боевое искусство – капоэйру. Выступят бразильские автор-исполнитель Каэтану Велозу и певица-танцовщица Анитта. Режиссеры шоу также обещают представить тему разнообразия животного мира Амазонии. Правда для тех, кто следит за новостями Олимпиады, это станет скорее грустной, чем веселой нотой вечера: главный живой символ Рио-2016 – самка ягуара Жуме – погибла от пули полицейского во время акции передачи олимпийского огня. Другим живым символом Игры-2016 (может, и к лучшему) не обзавелись. Завершится шоу салютом, всего используют три тонны пиротехники.



Фото. Салют во время репетиции церемонии открытия Игр-2016