Александр Лукашенко об Олимпиаде: «туристов» Беларусь в Бразилию не повезет

Новости Беларуси. 134 олимпийские лицензии в 25 видах спорта. Сегодня Президенту Беларуси доложили о ходе подготовки национальной сборной к стартам четырёхлетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Туристов» в национальной команде быть не должно, но и преждевременных прогнозов по количеству медалей никто не делает.

Поручение Главы государства - не давить излишне на спортсменов. Но и наши олимпийцы в свою очередь должны выложиться на полную.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для спорта, и, в первую очередь, спорта высших достижений в нашей стране делается всё необходимое. Не думаю, что кто-то может встать и сказать, что не хватило каких-то средств, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Спорт - это большая политика. Вы видите, что происходит сейчас, какая идет борьба. Наверное, все-таки какой-то политический подтекст в этом есть. "Туристов" мы в Бразилию не повезем. Все мы понимаем, что на Олимпиаде слабых соперников не бывает. С каждым годом все сложнее завоевывать медали. Но это не повод для оправданий. Мы отошли от практики конкретных медальных планов. Наверное, это правильно. Не нужно излишне давить на спортсменов. Однако если мы видим, что шансов нет, позорить страну и тратить народные деньги не нужно.

Старты четырёхлетия еще не начались, но уже окружены допинговыми скандалами. Александр Лукашенко требует от белорусских спортсменов честного спорта. Ответственность – персональная.

Сегодня Президенту Беларуси, который является и главой Национального олимпийского комитета, показали форму для белорусских олимпийцев. Выбирали из нескольких коллекций.

Так, автор парадной формы - отечественный дизайнер Юлия Латушкина, а повседневную разработали специалисты одного из популярных иностранных брендов. Однако, вся спортивная форма с логотипом белорусских предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта форма должна быть в свободной продаже. Чтобы каждый человек, если у него есть желание, мог купить эту одежду и, тем самым, приобщиться к Рио и, вообще, к спорту. Осталось совсем немного – привезти медали с Олимпиады.