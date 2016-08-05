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Рио-2016. Глава МОК считает, что организаторы Олимпиады решили все проблемы

05 августа 2016 11:04
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Новости Бразилии. В Рио с ночь на 6 августа стартует Олимпиада. По всему миру церемонию открытия Игр  будут смотреть около 3 миллиардов человек.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:
В преддверии Олимпийских игр Рио столкнулся с проблемами, однако, мы рады, что организаторы всё решили. Посмотрите на этот город – организационный комитет сделал всё, чтобы преобразовать Рио в настоящую сцену для олимпийских баталий. К тому же принимающая сторона адекватно и оперативно реагирует на все просьбы и замечания сборных и нашего Комитета. Многие говорили, что эта Олимпиада Бразилии не по карману, а мы видим, что Игры помогут заработать стране-хозяйке. Эта экономическая модель работала всегда и, надеюсь, будет работать в будущем. 

# Томас Бах # Олимпиада 2016

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