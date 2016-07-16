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Белоруска Татьяна Холодович завоевала золото в метании копья на 9-ом этапе Бриллиантовой лиги в Монако

16 июля 2016 18:05
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Новости Беларуси. Белорусская метательница копья Татьяна Холодович, которая неделю назад завоевала звание чемпионки Европы и установила национальный рекорд, накануне снова заставила говорить о себе в восторженных тонах.

Уроженка Пинска не знала себе равных на девятом этапе Бриллиантовой лиги в Монако. До результата, показанного на еврофоруме, Татьяна не дотянула больше семидесяти сантиметров. Но всё равно имела более чем солидный перевес над ставшей второй Кэтрин Митчелл из Австралии. Третья позиция досталась чешке Барбаре Шпотаковой, которая проиграла нашей землячке более двух метров, сообщили в программе СТВ-Спорт.

# Легкая атлетика

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