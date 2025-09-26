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«Арсенал» и «Минск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

26 сентября 2025 20:07
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На футбольных полях нашей страны продолжается игровая программа 23 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-спорт».

«Арсенал» и «Минск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу-1

В единственном поединке пятницы дзержинский «Арсенал» в Борисове принимал «Минск». Номинальные хозяева вышли вперед на 37 минуте. Преимущество обеспечил Валерий Сенько. Это был его 100 гол за команду. Ближе к экватору второго тайма паритет на табло был восстановлен после автогола Михаила Щетинина, мяч влетел в ворота вследствие рикошета от ноги полузащитника. Дружины сохранили свои позиции в турнирной таблице национального первенства. «Арсенал» делит 10 место с «Гомелем». «Минск» поравнялся с брестским «Динамо», идущим на шестой строке.

Впереди нас ждет еще шесть противостояний.

# Футбол Беларуси

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