«Арсенал» и «Минск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных полях нашей страны продолжается игровая программа 23 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-спорт».
На футбольных полях нашей страны продолжается игровая программа 23 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-спорт».
В единственном поединке пятницы дзержинский «Арсенал» в Борисове принимал «Минск». Номинальные хозяева вышли вперед на 37 минуте. Преимущество обеспечил Валерий Сенько. Это был его 100 гол за команду. Ближе к экватору второго тайма паритет на табло был восстановлен после автогола Михаила Щетинина, мяч влетел в ворота вследствие рикошета от ноги полузащитника. Дружины сохранили свои позиции в турнирной таблице национального первенства. «Арсенал» делит 10 место с «Гомелем». «Минск» поравнялся с брестским «Динамо», идущим на шестой строке.
Впереди нас ждет еще шесть противостояний.