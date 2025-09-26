«Арсенал» и «Минск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

В единственном поединке пятницы дзержинский «Арсенал» в Борисове принимал «Минск». Номинальные хозяева вышли вперед на 37 минуте. Преимущество обеспечил Валерий Сенько. Это был его 100 гол за команду. Ближе к экватору второго тайма паритет на табло был восстановлен после автогола Михаила Щетинина, мяч влетел в ворота вследствие рикошета от ноги полузащитника. Дружины сохранили свои позиции в турнирной таблице национального первенства. «Арсенал» делит 10 место с «Гомелем». «Минск» поравнялся с брестским «Динамо», идущим на шестой строке.

Впереди нас ждет еще шесть противостояний.